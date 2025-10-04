El hombre que asesinó a una pareja de esposos dentro de su vivienda

Una menor de 5 años estaba en otra habitación y resultó ilesa.
En la madrugada del 3 de octubre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) descubrieron los cuerpos de Enrique Alexander Vásquez y Odilia Victoria Talé Chávez, quienes presentaban señales de estrangulamiento.
El hallazgo se realizó dentro de su vivienda ubicada en la calzada Juan José Bonilla, Jalapa.
La PNC logró la captura de Enrique "N", de 29 años de edad, quien fue señalado de tener vínculos con la Mara 18.
Según las autoridades, la ejecución de la pareja fue ordenada desde el interior de la cárcel del mismo departamento.
El crimen deja en orfandad a una niña de 5 años quien, se encontraba en otra habitación de la vivienda y no resultó herida.
*Con información de Élfego Escobar