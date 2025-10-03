Capturan a hombre acusado de haber asesinado a una comerciante

-

El ataque armado ocurrió el pasado 25 de septiembre, en zona 18 de la ciudad de Guatemala.

El Ministerio Público (MP) informó este viernes que lograron la captura de Brandon P., quien es acusado del delito de asesinato.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el ahora detenido fue el responsable de un ataque armado que se produjo el 25 de septiembre de este año, en el asentamiento Arzú, colonia Paraíso II, zona 18 de la ciudad de Guatemala.

La víctima fue identificada como Dora Azucena Pérez Gerónimo, de 45 años, quien según indicaron los vecinos del sector, se dedicaba a vender ropa y panes en su vivienda.

En el momento del crimen, el acusado llegó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones a la víctima, ocasionándole la muerte en las afueras de su vivienda, según indicó el MP.

La detención

La aprehensión se dio luego de allanamientos ejecutados en 16 viviendas de las zonas 18 y 25 de la capital, las cuales fueron coordinadas por fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante las diligencias, se incautaron tres teléfonos celulares, dos armas de fuego, cartuchos para arma de fuego, un vehículo de dos ruedas con reporte de robo, un DVR y prendas de vestir, las cuales serán analizados como parte del proceso investigativo, aseguró el MP.