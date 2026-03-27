Capturan a 11 personas por distintos delitos tras allanamientos contra extorsiones

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Los operativos fueron realizados en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz, en donde también incautaron dinero y drogas.

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El Ministerio Público (MP) informó este viernes que, se hizo la captura de 11 personas por distintos delitos tras 24 allanamientos realizados contra extorsiones en diferentes puntos del país.

Los operativos fueron realizaron en inmuebles ubicados en Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Ciudad de Guatemala. También en Quetzaltenango y Cobán.

(Foto: PNC)

Los capturados

Siete de los capturados son sindicados de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y extorsión, quienes han sido identificados como: Juan C., ​Dilma R., ​Lesli F., ​Silvia M., ​Floridalma C., ​Heisel P. y ​Sergio F.

Asimismo, se coordinó la captura en flagrancia de ​Óscar G. y ​Abel F., y la conducción de un adolescente de 17 años, a quienes les fue decomisado un fusil de asalto, una pistola, municiones, pesas digitales y bolsas con marihuana, según indicó el MP.

(Foto: PNC)

​En un inmueble ubicado en la zona 5 capitalina, se coordinó la captura en flagrancia de Priscila A., debido a que en el inmueble en el que se encontraba se incautó un total de Q21,508.10 en efectivo.

Además, se le decomisaron 26 cápsulas de éxtasis y varios frascos con marihuana, según las pruebas de campo realizadas. ​También, un dispositivo DVR y una pesa digital, agregaron las autoridades.