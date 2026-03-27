La mexicana que pretendía salir del país con más de 200 mil pesos sin declarar

La extranjera no pudo justificar la procedencia de este dinero, según indicaron las autoridades.
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Una mexicana fue capturada en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía salir del país con una fuerte suma de dinero sin antes haberlo declarado.
Se trata de Maricela "N", de 51 años, quien fue sorprendida por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).
El dinero que no declaró tal y como señala la ley, fue contabilizado de la siguiente manera: $211 mil 130 pesos mexicanos, US$100 dólares americanos y Q235.
Además, la ahora detenida no pudo justificar la procedencia de este dinero, según indicaron las autoridades.