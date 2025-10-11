Capturan a 11 personas durante operativos realizados este viernes

-

También hubo incautaciones de indicios, entre ellos, dos vehículos con orden de secuestro judicial.

El Ministerio Público (MP) informó de 11 capturas e incautaciones realizadas este viernes, tras diligencias ejecutadas en 25 inmuebles de los municipios de Guatemala y San Pedro Ayampuc.

Estas acciones tienen como objetivo recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres, indicó el MP.

Entre los detenidos están: Marco S., acusado del delito de uso de documentos falsificados en forma continuada.

(Foto: MP)

Así como: José C., quién es sindicado de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Mientras que Brandon L. fue detenido por ser acusado de asociación ilícita, incendio agravado, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

También fue aprehendido Joshua H., sindicado por los delitos de asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y obstrucción extorsiva de tránsito.

(Foto: MP)

Mientras que Juan P., fue capturado por asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

Otro de los detenidos es Jofri C., por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado, conspiración para cometer asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

(Foto: MP)

Mujeres implicadas

Melody C., fue detenida por asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, incendio agravado y obstrucción extorsiva de tránsito.

Asimismo, a Katia C., por asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, incendio agravado y obstrucción extorsiva de tránsito.

Otra mujer identificada como: Adriana P. es sindicada por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

(Foto: MP)

Un menor de edad

Además, se consignó al menor de edad por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, informó el MP.

Las autoridades reportaron la captura en flagrancia de Yocelin C. por el delito de tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, al mantener en su residencia una especie de fauna silvestre (loro) sin la debida autorización del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

(Foto: MP)

Incautaciones

Durante las diligencias se incautaron indicios que fortalecerán las investigaciones, dijo el MP.

Entre estos, dos vehículos con orden de secuestro judicial, un arma de fuego, 15 teléfonos celulares, un DVR y varias prendas de vestir que serán sometidas a análisis pericial.

Estas diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias fue coordinada por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede Central, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo del Departamento Contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).