El hombre que ocultaba material infantil en su casa

Las autoridades se sorprendieron al revisar sus dispositivos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Edwin G. por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.
De acuerdo a las investigaciones, el ahora detenido ocultaba pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.
El caso de un maestro con material infantil
El pasado 28 de septiembre, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), capturaron a Mario Daniel Có, de 43 años, por el delito de producción, difusión y comercialización de material pornográfico de personas menores de edad.
Esta es la tercera vez que el docente es capturado, en menos de tres años, por señalamientos de delitos sexuales contra menores.
Un alumno indicó que Có lo había llevado a la bodega de la escuela para tocarla indebidamente. Aunque fue capturado, recobró su libertad días después por falta de pruebas.
A inicios de este 2025, el docente fue sindicado nuevamente por acoso sexual. Esta vez, un alumno de una escuela de fútbol donde el docente entrenaba a niños y jóvenes, fue quien lo denunció.