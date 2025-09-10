Capturan a 16 presuntos extorsionistas y se les incautan más de Q55 mil en efectivo

-

Durante las diligencias, las autoridades encontraron a un menor de edad que tiene activa una alerta Alba-Keneth.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se hicieron allanamientos en la ciudad de Guatemala, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Amatitlán, Mixco y en Quetzaltenango.

Durante las diligencias fueron capturadas 16 personas, quienes presuntamente se dedican a cometer extorsiones y que pertenecen a estructuras criminales de la Mara Salvatrucha (MS) y del Barrio 18, según afirmaron las autoridades.

Adicionalmente, se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, drogas, celulares y otros indicios que servirán para fortalecer las investigaciones.

Localizan a menor

Agentes de la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) de Delitos Contra la Vida reportaron la detención de cuatro personas que posiblemente son integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes fueron identificados como Kevin "N", de 23 años; Otto "N", de 28; los hondureños Germán "N", de 22; y Fani "N", de 28.

Además, se les incautaron 20 celulares, 5 chips, 2 armas de fuego con el registro esmerilado, municiones, bolsas con marihuana, 3 pesas digitales, 3 vehículos de dos ruedas y documentos. También, se localizó a un menor de edad que tiene activa una alerta Alba-Keneth.

Del Barrio 18

Mientras, el Departamento de Planificación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) detuvo a un total de 12 personas, quienes presuntamente son extorsionistas del Barrio 18.

Por los delitos de extorsión y extorsión en forma continuada fueron capturados Osbely "N", de 32 años; Luis "N", de 43; Suheidy "N", de 37; Karla "N", de 26; Leyda "N", de 27; José "N", de 28; Joselin "N", de 22; Andrea "N", de 33; Alba "N", de 49; Adriana "N", de 23; Neyda "N", de 29; y Marilyn "N", de 41.

A estas personas se les incautó un total de Q55 mil 756 y 11 celulares. Estos operativos son en seguimiento a investigaciones por casos de extorsiones a transportistas y comerciantes, según indicó la PNC.