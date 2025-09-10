Castañeda cumple tres días seguidos de llegar a tribunales a enfrentar audiencia

-

Por tercer día consecutivo, María Marta Castañeda fue trasladada a los tribunales para enfrentar su audiencia de primera declaración

Desde el lunes 8 de septiembre, María Marta Castañeda ha sido trasladada diariamente desde la cárcel Mariscal Zavala hacia Torre de Tribunales, sin que trasciendan mayores datos debido a la reserva judicial que protege el expediente.

Castañeda no llegó sola, otros tres presuntos pandilleros también fueron trasladados al juzgado para comparecer por el mismo caso.

Presuntos pandilleros que fueron trasladados a la audiencia debido al segundo ataque contra fiscal Miriam Reguero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque los detalles del proceso se mantienen bajo reserva, fuentes judiciales confirman que la audiencia se centrará en los hechos ocurridos durante el segundo atentado contra la fiscal Miriam Reguero, cuyo trabajo ha estado enfocado en el

La orden de captura en contra María Marta Castañeda Torres fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo "A". (Foto: Wilder López/Soy502)

El Ministerio Público (MP) considera este caso de alto riesgo por los antecedentes de intentos de intimidación hacia fiscales involucrados en investigaciones de pandillas y crimen organizado. Reguero se encuentra actualmente en prisión provisional en Mariscal Zavala, mientras avanzan las diligencias en su contra.

Tres órdenes vigentes

Según información confirmada por el MP, la orden de aprehensión contra Castañeda fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo "A" y el caso se encuentra bajo reserva judicial. La detención fue efectuada el pasado 27 de agosto por la Fiscalía contra las Extorsiones, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Sin embargo, el parte policial detalla que Castañeda tiene dos órdenes de captura adicionales. Una fue emitida por rebeldía, también por el Juzgado de Mayor Riesgo "A". La tercera, con antecedentes desde 2013, está vinculada a un caso en Jutiapa por estafa especial, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos.

