Capturan a 5 personas que ayudaban a "Little Strong" a esconderse

"Little Stronge" pandillero fugado de Fraijanes II, fue recapturado en Huehuetenango. En la casa donde se escondía fueron capturadas en cinco personas más, tres de ellas sus familiares.

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", miembro de la clica "Solo para Locos", del Barrio 18, fue recapturado tras un allanamiento en un inmueble ubicado en Huehuetenango.

Junto a él, el Ministerio Público confirmó la captura de cinco personas más, quienes se encontraban con el pandillero al momento de su captura y que, se presume, lo ayudaban a esconderse.

"Se trata de Katherine Nataly R, José Jeremías M, Gerson Alexander L, Cary Dalila R y Erlin Waldemar P", informó la Fiscalía contra el delito de Extorsión, quien lideró el allanamiento.

Lo curioso de la captura de las cinco personas, es que tres de ellas son familiares de "Little Strong".

Cary Recinos es conviviente del pandillero, Katherine Recinos su cuñada y Erlin Waldemar de León, es su hermano.

Cari Dalila Recinos es la conviviente de "Little Stronge". (Foto: MP)

Lo incautado

En la casa en donde se escondía "Little Strong", fiscales incautaron siete celulares, un vehículo, un arma de fuego con cuatro municiones, dinero en efectivo, marihuana, documentos con números telefónicos y un DPI falso.

Estos son los indicios que localizó el MP en la casa en donde se escondía "Little Stronge". (Foto: MP)

Condenado

"Little Strong" se fugó de Fraijanes II, en donde cumplía una condena de 10 años por extorsión.

Según informó el Ministerio Público (MP), la sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu, tras un proceso impulsado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

De acuerdo con la investigación, De León se dedicaba a exigir fuertes sumas de dinero a comerciantes del municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu y llegó a demandar hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a los propietarios de negocios, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.