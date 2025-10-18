Reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II está condenado a 10 años de prisión

-

Este sábado fueron recapturados dos fugados más de Fraijanes II.

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", miembro de la estructura criminal "Solo para Locos", del Barrio 18, recapturado en la cabecera de Huehuetenango tras fugarse de la cárcel de Fraijanes II, ya había sido condenado a 10 años de prisión inconmutables por el delito de extorsión.

Según informó el Ministerio Público (MP), la sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu, tras un proceso impulsado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

De acuerdo con la investigación, De León se dedicaba a exigir fuertes sumas de dinero a comerciantes del municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu y llegó a demandar hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a los propietarios de negocios, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Se detuvo nuevamente el 18 de octubre, posterior a evadirse de Fraijanes II. (Foto: PNC)

Alias "Little Strong" fue localizado en un lujoso inmueble ubicado en un condominio residencial de la cabecera departamental huehueteca, donde se escondía tras evadir la seguridad de Fraijanes II junto a otros 19 reos.

Tres de 20

Desde el pasado domingo 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario anunció la fuga masiva, se iniciaron operativos interinstitucionales para localizar a los privados de la libertad, todos integrantes de distintas clicas del Barrio 18, hasta el momento han sido recapturados tres.

La casa estaba ubicada en Huehuetenango donde se escondían dos reos fugados de Fraijanes II. (Foto:PNC)

El primero fue Byron Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", aprehendido en Pueblo Viñas, Santa Rosa el pasado lunes, mientras que a Marlon Manolo Martínez Sincuir, "Spectro" o "Mounstro" lo detuvieron al mismo tiempo que a "Little Strong", también en Huehuetenango.