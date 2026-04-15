Capturan al padre de uno de los acusados del ataque armado en Jalapa

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Tras investigaciones y allanamientos se logra la captura del progenitor de uno de los acusados de un ataque armado en Jalapa.

Tras varias investigaciones y diligencias de allanamientos realizados en Jalapa, se logró la captura de dos hombres, entre ellos, el padre de uno de los menores vinculados a un ataque armado del pasado 13 de abril.

Se trata de César S. y Felipe Y, quienes han sido señalados por los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, encubrimiento propio y robo.

Investigadores de la DEIC y fiscales realizaron desde las primeras horas del día, tres allanamientos en Monjas, Jalapa, de los cuales preliminarmente se reportan las capturas y la incautación de una pistola, 22 municiones, dos teléfonos celulares, tres recipientes con cocaína, una motocicleta con reporte de robo y dos motocicletas con alteraciones y sin placa de circulación,

Las evidencias fueron incautadas y servirán para fortalecer las investigaciones (Foto: PNC)

Sobre el ataque armado

El ataque se registró en el mercado municipal de Jalapa y ocurrió a plena luz del día, generando pánico entre comerciantes, compradores y transeúntes que presenciaron la escena.

Según las primeros reportes, los responsables del hecho iban fuertemente armados y abrieron fuego sin mediar palabra contra las víctimas. Cabe aclarar que de este ataque resultaron al menos cuatro fallecidos y un herido, entre las personas que perdieron la vida se encuentran dos presuntos pandilleros menores de edad.

También fueron remitidos al juzgado de paz tres adolescentes, uno de 13 años y dos de 17, señalados de participar en el hecho, y a quienes se les incautó otra pistola, municiones y un vehículo de dos ruedas con reporte de robo, según indicó la PNC.

Ahora se conoce que uno de los hombres capturados este miércoles, es padre de uno de los menores remitidos.