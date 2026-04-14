Dos menores, una mujer embarazada y un hombre mueren tras ataque

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Sujetos fuertemente armados habrían sido los responsables de atacar a las víctimas.

Un ataque armado registrado en el mercado municipal de Jalapa dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. El hecho ocurrió a plena luz del día, en un área concurrida, generando pánico entre comerciantes, compradores y transeúntes que presenciaron la escena.

De acuerdo con información preliminar, sujetos fuertemente armados abrieron fuego sin mediar palabra contra las víctimas, provocando caos en el lugar. Las detonaciones obligaron a las personas a resguardarse mientras se desarrollaba el ataque.

Entre las víctimas se encuentra Aura Corina Nájera Mateo, de 39 años, quien se encontraba en estado de gestación, lo que ha causado mayor conmoción entre los habitantes.

Los comerciantes y clientes del mercado municipal fueron alertados. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

También, falleció Víctor Gonzales, de 30 años, así como los hermanos menores de edad Anderson y Dominic Jiménez, quienes perdieron la vida en el lugar a consecuencia de múltiples impactos de bala.

Cuerpos de socorro acudieron rápidamente al mercado municipal, en donde quedaron los cuerpos de los dos menores, quienes murieron instantáneamente.

Los menores murieron en el lugar tras sufrir varias heridas de bala. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes iniciaron el procesamiento del lugar para recabar evidencias.