Capturan a terrorista acusado de la muerte de un menor

El hombre fue capturado por medio de un operativo ya que era solicitado por las autoridades.
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Durante la mañana de este miércoles 15 de abril, las autoridades realizaron la captura de un presunto terrorista del barrio 18 quien estaría implicado en el asesinato de un menor de edad.
La operación se llevó acabo luego que un juzgado, solicitó la búsqueda y captura del detenido, el cual fue identificado como José "N", de 25 años, alias "Dembou".
La captura fue posible bajo la coordinación de los investigadores de la DEIC y se realizó en San José, zona 10 de Mixco.
Sobre el asesinato
El detenido presuntamente está relacionado a la muerte de un adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado, con múltiples golpes, en un barranco a un costado del campo en La Comunidad, zona 10 de Mixco.
Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y definir la situación penal del detenido.