Un hombre compraba en una tienda y fue víctima de un ataque armado

Según testigos, el hombre fue atacado por la espalda por dos hombres armados.
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La noche del pasado martes 14 de abril, se registró un ataque armado en una tienda ubicada en la 2a calle y 3a avenida de la zona 1 aldea el Porvenir, Villa Canales, que dejó a una persona fallecida.
El negocio era el único que permanecía abierto en la zona, varias personas se encontraban esperando ser atendidos cuando de pronto dos hombres accionaron sus armas de fuego.
Las detonaciones alertaron a los presentes, quienes se tiraron al suelo para no ser alcanzados por las balas. De este hecho fue víctima Carlos Anatanael Cap Pérez, de 18 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas.
Inmediatamente acudieron al lugar los Bomberos Voluntarios y confirmaron que Cap había fallecido. También se presentaron familiares que confirmaron la identidad de la víctima.
Investigadores indagaron sobre el caso con los testigos y familiares de la víctima, quienes comentaron que al parecer el ataque era contra el negocio pues pandilleros pedían el cobro de la extorsión, sin embargo, serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.