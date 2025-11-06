Versión Impresa
Capturan al “Shaka” y al “Tazi”, buscados por cometer varios delitos

  • Por Geber Osorio
05 de noviembre de 2025, 18:14
Ambos detenidos son presuntos integrantes del Barrio 18. (Foto ilustrativa: istock)

Ambos detenidos son presuntos integrantes del Barrio 18. (Foto ilustrativa: istock)

Autoridades confirmaron la captura de alias "Shaka" y "Tazi", cabecillas de la clica Vatos Locos del Barrio 18, en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y Dipanda en Santa Catarina Pinula.

Melvin Orlando Díaz López, alias "Shaka", cabecilla de la clica Vatos Locos del Barrio 18; y Yetsin Alexander Santos Mendoza, alias "Tazi", integrante de la misma pandilla; fueron capturados este miércoles.

Según Sebastian Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, a estos hombres se les atribuyen delitos de extorsión, venta de drogas y presuntos asesinatos, entre otros.

(Foto: Alcalde Sebastian Siero)
Además, se les incautó bolsas con marihuana, una pistola y municiones que fueron localizadas al momento de las detenciones.

(Foto: Alcalde Sebastian Siero)
Estas acciones se realizaron durante un allanamiento por parte del Ministerio Público (MP), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Guatemala (Dipanda) y la Policía Municipal de Seguridad de Santa Catarina Pinula.

(Foto: Alcalde Sebastian Siero)
Los ahora detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales para iniciar su procedimiento legal, agregó Siero.

(Foto: Alcalde Sebastian Siero)
