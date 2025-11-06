Capturan al “Shaka” y al “Tazi”, buscados por cometer varios delitos

Autoridades confirmaron la captura de alias "Shaka" y "Tazi", cabecillas de la clica Vatos Locos del Barrio 18, en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y Dipanda en Santa Catarina Pinula.
Melvin Orlando Díaz López, alias "Shaka", cabecilla de la clica Vatos Locos del Barrio 18; y Yetsin Alexander Santos Mendoza, alias "Tazi", integrante de la misma pandilla; fueron capturados este miércoles.
Según Sebastian Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, a estos hombres se les atribuyen delitos de extorsión, venta de drogas y presuntos asesinatos, entre otros.
Además, se les incautó bolsas con marihuana, una pistola y municiones que fueron localizadas al momento de las detenciones.
Estas acciones se realizaron durante un allanamiento por parte del Ministerio Público (MP), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Guatemala (Dipanda) y la Policía Municipal de Seguridad de Santa Catarina Pinula.
Los ahora detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales para iniciar su procedimiento legal, agregó Siero.