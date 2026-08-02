Capturan a alias "El Gato" presunto terrorista del Barrio 18

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La PNC reportó la captura de alias "El Gato", presunto pandillero del Barrio 18 antes de perpetrar ataque armado.

Christopher Alexander Franco Pérez, de 21 años, conocido por su alias "El Gato", fue capturado en la 5a. avenida del barrio El Gallito, zona 3 de la capital, minutos antes de perpetrar un ataque armado.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto es miembro de la banda terrorista Barrio 18.

La aprehensión fue efectiva con la coordinación del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE) y se presume que el ataque armado era contra ciudadanos del sector.

En “El Gallito” capturan al "Gato” marero 18 con pistola ilegal



En la 5ª avenida del barrio El Gallito, zona 3, policías del Grupo Especial Contra Extorsiones #GECE capturaron a Christopher Alexander Franco Pérez, de 21 años, alias “El Gato”, miembro de la terrorista mara 18. pic.twitter.com/CVzmVL02wL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2026

Tras registrar las pertenencias de Franco Pérez, la PNC detectó que portaba una pistola calibre 9 milímetros, dos tolvas y 28 municiones.

También se localizó un celular que será sometido a análisis para extracción de información, informó la PNC.

En el caso del arma de fuego incautada, fue reportada robada el 12 de enero de 2026, luego de que individuos armados despojaran de la misma a su propietario en la zona 1 de Guatemala.