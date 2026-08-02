Capturan a alias "El Gato" presunto terrorista del Barrio 18

La PNC reportó la captura de alias "El Gato", presunto pandillero del Barrio 18 antes de perpetrar ataque armado.
OTRAS NOTICIAS: Hallan a Leidy Zambrano, la joven colombiana desaparecida en Guatemala
Christopher Alexander Franco Pérez, de 21 años, conocido por su alias "El Gato", fue capturado en la 5a. avenida del barrio El Gallito, zona 3 de la capital, minutos antes de perpetrar un ataque armado.
Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto es miembro de la banda terrorista Barrio 18.
La aprehensión fue efectiva con la coordinación del Grupo Especial Contra Extorsiones (GECE) y se presume que el ataque armado era contra ciudadanos del sector.
Tras registrar las pertenencias de Franco Pérez, la PNC detectó que portaba una pistola calibre 9 milímetros, dos tolvas y 28 municiones.
También se localizó un celular que será sometido a análisis para extracción de información, informó la PNC.
En el caso del arma de fuego incautada, fue reportada robada el 12 de enero de 2026, luego de que individuos armados despojaran de la misma a su propietario en la zona 1 de Guatemala.