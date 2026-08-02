Automóvil queda envuelto en llamas en zona 11 (video)

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El carril del Anillo Periférico hacia el sur esta parcialmente obstruido.

Durante la tarde del 1 de agosto, un vehículo prendió en llamadas por razones aún bajo investigación.

El percance ocurrió cuando el transporte viajaba sobre el Anillo periférico, en la 22 avenida de la zona 11.

Las llamas generaron alarma entre otros conductores que transitaban por el sector.

Vehículo en llamas en zona 11.

Lee más en: https://t.co/mGBOEuvBJR

(Video : Jorge Senté/SOY502) pic.twitter.com/YS4V7rsDfE — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) August 2, 2026

Vehículo en llamas en zona 11.

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(Video : Jorge Senté/SOY502) pic.twitter.com/RlexWDn5wo — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) August 2, 2026

Los Bomberos Voluntarios acudieron a mitigar el fuego al lugar en donde quedó el transporte consumido por la magnitud de las llamas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha informado que la circulación se mantiene complicada. Por lo que pide a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.