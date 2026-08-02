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Automóvil queda envuelto en llamas en zona 11 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de agosto de 2026, 19:23
Las llamas consumieron al vehículo en plena ruta. (Foto: Jorge Senté/SOY502)

Las llamas consumieron al vehículo en plena ruta. (Foto: Jorge Senté/SOY502)

El carril del Anillo Periférico hacia el sur esta parcialmente obstruido.

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Durante la tarde del 1 de agosto, un vehículo prendió en llamadas por razones aún bajo investigación.

El percance ocurrió cuando el transporte viajaba sobre el Anillo periférico, en la 22 avenida de la zona 11.

Las llamas generaron alarma entre otros conductores que transitaban por el sector.

Los Bomberos Voluntarios acudieron a mitigar el fuego al lugar en donde quedó el transporte consumido por la magnitud de las llamas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha informado que la circulación se mantiene complicada. Por lo que pide a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.

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