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Suspenderán servicio de buses de Centra Sur hacia otros municipios

  • Por Jessica Osorio
01 de agosto de 2026, 19:29
La Gretexpa anunció la suspensión del transporte en Centra Sur el próximo 5 de agosto. (Foto: Archivo/Soy502)

La Gretexpa anunció la suspensión del transporte en Centra Sur el próximo 5 de agosto. (Foto: Archivo/Soy502)

Gretexpa anunció la suspensión del servicio de buses que salen de Centra Sur hacia otros municipios y departamentos.

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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) informó que el servicio de transporte que sale de la Centra Sur hacia otros municipios y departamento será suspendido.

La medida fue notificada a las autoridades municipales con el argumento de que existe una crisis de inseguridad en dichas instalaciones.

"La ausencia de garantías para la vida y la seguridad tanto de miles de usuarios que diariamente abordan nuestras unidades, como del personal administrativo, pilotos y ayudantes del gremio", fue uno de los argumentos presentados.

Misiva enviada por Gretexpa para anunciar la suspensión del servicio desde Centra Sur. (Foto: redes sociales)
Misiva enviada por Gretexpa para anunciar la suspensión del servicio desde Centra Sur. (Foto: redes sociales)

La medida cobraría vigencia a partir del próximo 5 de agosto, se dio a conocer.

Además, en una misiva dirigida al presidente Bernardo Arévalo, la Gretexpa afirmó que son testigos "de la alza abrupta sostenida en el precio de los combustibles, principalmente en el diésel y la gasolina". 

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