Suspenderán servicio de buses de Centra Sur hacia otros municipios

Gretexpa anunció la suspensión del servicio de buses que salen de Centra Sur hacia otros municipios y departamentos.
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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) informó que el servicio de transporte que sale de la Centra Sur hacia otros municipios y departamento será suspendido.
La medida fue notificada a las autoridades municipales con el argumento de que existe una crisis de inseguridad en dichas instalaciones.
"La ausencia de garantías para la vida y la seguridad tanto de miles de usuarios que diariamente abordan nuestras unidades, como del personal administrativo, pilotos y ayudantes del gremio", fue uno de los argumentos presentados.
La medida cobraría vigencia a partir del próximo 5 de agosto, se dio a conocer.
Además, en una misiva dirigida al presidente Bernardo Arévalo, la Gretexpa afirmó que son testigos "de la alza abrupta sostenida en el precio de los combustibles, principalmente en el diésel y la gasolina".