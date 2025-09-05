Drogas y dinero: capturan a cinco personas durante allanamientos

-

El Ministerio Público (MP) informó que se realizaron allanamientos en distintos municipios del departamento de Guatemala.

Durante las diligencias ejecutadas en Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula y algunos sectores de la ciudad de Guatemala, se logró la detención de cinco personas.

Los aprehendidos fueron identificados como: Jefferson C., Antonia F., Lawah-Dan C., Estefany L. y Juan S.

Los aprehendidos fueron trasladados al juzgado correspondiente. (Foto: MP)

Estas personas fueron puestas a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes a efecto de solventar su situación jurídica, según confirmó el MP.

Entre los detenidos también se encuentran dos mujeres. (Foto: MP)

Lo incautado

Además, se logró decomisar en los inmuebles marihuana, cocaína (según la prueba de campo que realizaron los fiscales) y dinero en efectivo.

Las autoridades decomisaron ilícitos que servirán para continuar con las diligencias. (Foto: MP)

Las diligencias fueron llevadas a cabo por parte de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP.