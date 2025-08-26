¡Capturados! Los agentes de la PNC acusados de integrar una red de secuestros

Cinco agentes de la PNC fueron capturados este martes 26 de agosto, acusados de integrar una red de secuestro.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este martes 26 de agosto la captura de cinco de sus propios agentes, señalados de integrar una estructura criminal dedicada al secuestro.
Según información, los operativos se llevaron a cabo como parte de una investigación coordinada entre la Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público. Las autoridades detallaron que los agentes habrían utilizado su posición dentro de la institución para facilitar la comisión de secuestros.
Los agentes de la PNC capturados vestían el uniforme oficial que los identifica como servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana.
Los capturados enfrentarán cargos por secuestro, abuso de autoridad y asociación ilícita, y fueron puestos a disposición del juez competente para su primera declaración.
En medio de agresiones verbales, los agentes fueron recluidos en las carceletas de Torre de Tribunales, donde permanecerán a la espera de sus audiencias.