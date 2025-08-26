¡Capturados! Los agentes de la PNC acusados de integrar una red de secuestros

-

Cinco agentes de la PNC fueron capturados este martes 26 de agosto, acusados de integrar una red de secuestro.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este martes 26 de agosto la captura de cinco de sus propios agentes, señalados de integrar una estructura criminal dedicada al secuestro.

De proteger a secuestrar, son capturados cinco agentes de la PNC. Foto: Wilder López/Soy502)

Según información, los operativos se llevaron a cabo como parte de una investigación coordinada entre la Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público. Las autoridades detallaron que los agentes habrían utilizado su posición dentro de la institución para facilitar la comisión de secuestros.

Agentes de la PNC son detenidos por presunta participación en secuestros. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los agentes de la PNC capturados vestían el uniforme oficial que los identifica como servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana.

Cinco policías, son traladados a los tribunales por su presunta vinculación en secuestros. (Foto: Wilder López/Soy502)

Cinco policías capturados por integrar estructura criminal, según PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los capturados enfrentarán cargos por secuestro, abuso de autoridad y asociación ilícita, y fueron puestos a disposición del juez competente para su primera declaración.

En medio de agresiones verbales, los agentes fueron recluidos en las carceletas de Torre de Tribunales, donde permanecerán a la espera de sus audiencias.