Conductores madrugan para evitar complicaciones por el paso en Boca del Monte

A una semana del derrumbe en Avenida Hincapié los conductores optan por dirigirse a su destino desde las 3:00 de la mañana.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó este martes que la circulación vehicular presenta complicaciones en la ruta del bulevar El Frutal y puente de la Prosperidad hacia la Central de Mayoreo, así como en Villahermosa y Prado de Villahermosa con dirección a la ciudad capital.

Asimismo explicó que estas vías están siendo utilizadas como rutas alternas debido al cierre en el kilómetro 11 de la ruta Hincapié, Santa Inés. Esta situación también afecta la avenida Petapa y la calzada Atanasio Tzul.

(Foto: PMT San Miguel Petapa)

Conductores madrugan

La PMT de San Miguel Petapa indicó que han recibido reportes sobre vecinos que han optado por salir de sus viviendas desde las 3:30 de la madrugada para llegar a sus centros de trabajo.

Por otro lado, añadió que los percances viales incrementan los retrasos; en esa ruta se han reportado seis vehículos con desperfectos mecánicos, entre ellos algunos con llantas pinchadas.

Además, reiteraron el llamado a los conductores a revisar sus automotores antes de utilizarlos.

(Foto: PMT San Miguel Petapa)

Derrumbe Avenida Hincapié

El tránsito ha sido irregular en la avenida Hincapié desde el derrumbe ocurrido el martes 23 de septiembre, que bloqueó totalmente el paso durante varias horas.

Actualmente el cierre parcial se mantiene de acuerdo con las condiciones climáticas, por el riesgo de nuevos deslizamientos.

Por su parte, la PMT de Villa Canales indicó que las únicas rutas alternas disponibles son la avenida Petapa y la carretera a El Salvador, lo que complica aún más la movilidad en el área en medio de la temporada de lluvias.