Capturan a dos hombres por vender repuestos robados en línea

Los hombres fueron capturados cuando pretendían entregar un repuesto.
OTRAS NOTICIAS: Cuádruple colisión entre cabezales y un vehículo particular en bajada de Villalobos
Un guatemalteco y un salvadoreño, fueron capturados luego que investigadores confirmaron que se dedicaban a la venta de repuestos de motocicletas robadas.
La operación fue coordinada por investigadores de la Division Especializada En Investigación Criminal DEIC de la PNC quienes capturaron al salvadoreño José "N", de 23 años y a Pablo "N", de 20 años.
La aprehensión se realizó en la Calzada Roosevelt y 23 calle de la zona 11 cuando los sindicados pretendían hacer la entrega de un motor de motocicleta que habrían ofrecido en la plataforma de Marketplace.
Informes policiales indican que Pablo "N", tiene un antecedente por posesión para el consumo y escándalo en la vía pública del año 2021.