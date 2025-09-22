Capturan a estadounidense que pretendía abordar vuelo con arma de fuego

El arma fue localizada cargada, lista para ser usada, en el equipaje de mano del pasajero.
Agentes Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un ciudadano estadounidense que pretendía abordar un avión en el Aeropuerto Internacional La Aurora portando un arma de fuego.
El incidente ocurrió en el segundo nivel del aeropuerto, en el área de inspección. Según el reporte, los agentes observaron al hombre caminar de forma sospechosa hacia la zona de abordaje y le solicitaron que los acompañara a revisión.
Durante la inspección de su maleta, que había sido registrada como equipaje de mano, los agentes localizaron un arma con dos cargadores y 24 municiones. El arma estaba cargada y lista para ser utilizada.
El individuo fue identificado como Anthony Michel Rivas, de 33 años, quien no presentó documentación que acreditara la portación del arma.
Tampoco había declarado el contenido de la mochila, pese a que este tipo de objetos están prohibidos en vuelos comerciales.
El capturado fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde deberá resolver su situación legal ante el juez de turno.