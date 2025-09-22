Capturan a estadounidense que pretendía abordar vuelo con arma de fuego

-

El arma fue localizada cargada, lista para ser usada, en el equipaje de mano del pasajero.

TE PUEDE INTERESAR: Conductor queda herido tras la caída de un árbol sobre vehículo (Video)

Agentes Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un ciudadano estadounidense que pretendía abordar un avión en el Aeropuerto Internacional La Aurora portando un arma de fuego.

El incidente ocurrió en el segundo nivel del aeropuerto, en el área de inspección. Según el reporte, los agentes observaron al hombre caminar de forma sospechosa hacia la zona de abordaje y le solicitaron que los acompañara a revisión.

El arma cargada iba escondida de dentro de esta mochila, como equipaje de mano. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Durante la inspección de su maleta, que había sido registrada como equipaje de mano, los agentes localizaron un arma con dos cargadores y 24 municiones. El arma estaba cargada y lista para ser utilizada.

Dentro de la mochila le encontraron el arma sin contar con los permisos correspondientes y nunca la declaro. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El individuo fue identificado como Anthony Michel Rivas, de 33 años, quien no presentó documentación que acreditara la portación del arma.

Tampoco había declarado el contenido de la mochila, pese a que este tipo de objetos están prohibidos en vuelos comerciales.

El estadounidense Anthony Michel Rivas, fue detenido en el área de inspección del Aeropuerto Internacional la Aurora. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El capturado fue trasladado a la Torre de Tribunales, donde deberá resolver su situación legal ante el juez de turno.