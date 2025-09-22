Conductor queda herido tras la caída de un árbol sobre vehículo (Video)

El conductor se salvó de morir aplastado por la caía del árbol sobre su vehículo.
TE PUEDE INTERESAR: Camión con góndola vuelca sobre bulevar Los Olivos, zona 18
U árbol cayó sobre un vehículo estacionado frente al Estadio Verapaz, en Cobán este lunes 22 de septiembre.
Tras este percance se reportaron daños materiales y una persona herida.
Bomberos Voluntarios de la 36 Compañía atendieron la emergencia y trasladaron al lesionado a un centro asistencial.
En las imágenes se observa al personal municipal cortando el árbol para despejar el área.
*Con información de Jorge Senté/Nuestro Diario