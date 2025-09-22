Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor queda herido tras la caída de un árbol sobre vehículo (Video)

  • Por Susana Manai
22 de septiembre de 2025, 08:26
Bomberos Voluntarios trasladaron a una persona herida a un centro asistencial. (Foto: Estéreo Gerardi)

Bomberos Voluntarios trasladaron a una persona herida a un centro asistencial. (Foto: Estéreo Gerardi)

El conductor se salvó de morir aplastado por la caía del árbol sobre su vehículo. 

TE PUEDE INTERESAR: Camión con góndola vuelca sobre bulevar Los Olivos, zona 18 

U árbol cayó sobre un vehículo estacionado frente al Estadio Verapaz, en Cobán este lunes 22 de septiembre. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Tras este percance se reportaron daños materiales y una persona herida.

Bomberos Voluntarios de la 36 Compañía atendieron la emergencia y trasladaron al lesionado a un centro asistencial. 

En las imágenes se observa al personal municipal cortando el árbol para despejar el área. 

*Con información de Jorge Senté/Nuestro Diario

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar