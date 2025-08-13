Capturan a exdiputado Leocadio Juracán cuando se disponía a salir del país

El dirigente fue detenido cuando pretendía viajar a Sudáfrica a una conferencia internacional.
Leocadio Juracán, exdiputado del Congreso, fue capturado este miércoles 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar a Sudáfrica para participar en una conferencia sobre equidad de los pueblos.
Juracán fue trasladado a la Torre de Tribunales por tener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue emitida por el Juzgado B de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal.
El detenido está señalado por delitos de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales.
Al momento de su detención, el exdiputado afirmó que su captura es una criminalización. "No somos corruptos, no somos mafiosos, no somos criminales. Estamos demandando justicia en este país para que, efectivamente, se logre la democracia, el desarrollo y la paz".
Luego de conocer los motivos de su detención, Juracán será trasladado a Izabal.