Municipalidad de Guatemala logra un acuerdo con transportistas

-

Luego de la decena de incidentes protagonizada por el transporte pesado, la Municipalidad de Guatemala convocó a una mesa de diálogo.

Este miércoles 13 de agosto se convocó a una mesa de diálogo a los distintos sectores de transporte de carga que transitan por la ciudad, luego de los incidentes ocurridos el pasado 6 de agosto.

En dicha reunión, el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez reafirmó su compromiso con la movilidad segura, desarrollo económico y construcción de soluciones que beneficien a conductores y población en general.

"En la Ciudad de Guatemala creemos que las soluciones más duraderas nacen cuando todos los actores se sientan a la misma mesa, escuchan y construyen juntos", dijo el jefe edil.

Acuerdos establecidos

1. Multa de hasta Q5 mil a quienes, tras agotar el debido proceso legal, sean declarados responsables por el Juzgado de Asuntos Municipales de haber realizado bloqueos planificados o fallas intencionales que afecten el tránsito.

2. Plan conjunto de grúas y asistencia mecánica. Se implementará un sistema de grúas y mecánicos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, con el fin de auxiliar ante un incidente.

3. Áreas seguras para pilotos. Se desarrollarán espacios dignos para los conductores de transporte de carga. Estos incluirán zonas de descanso, duchas y alimentación.

4. Escuela de formación para conductores. Se iniciará el análisis técnico para la creación de una escuela especializada para la formación de pilotos de transporte pesado.