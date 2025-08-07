Capturan al último implicado en red de tráfico de migrantes vinculada al caso Chiapas

Capturan a presunto traficante de migrantes con fines de extradición, es requerido en extradición por su presunta participación en redes de tráfico ilegal.
Otras noticias: ¿Cuántos son los guatemaltecos que murieron en el accidente en México?
Dany Zavala Ramos, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico ilegal de migrantes fue capturado en un operativo a cargo del Ministerio Público (MP), con apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y Policía Nacional Civil (PNC).
Zavala era buscado como parte del caso "Chiapas", el cual incluyó allanamientos y capturas el 9 de diciembre de 2024. Con su detención, se completa la captura de los cinco extraditables vinculados a esta red criminal.
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes está a cargo de la investigación y con esta última aprehensión se logra desarticular una estructura criminal dedicada a trasladar migrantes de distintas nacionalidades hacia Estados Unidos de manera ilegal.
Caso Chiapas
El caso Chiapas se originó tras un accidente trágico ocurrido el 9 de diciembre de 2021, en la carretera Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano del mismo nombre. Un tráiler que transportaba alrededor de 160 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, volcó, causando al menos 56 muertos y más de 100 heridos.
Entre los fallecidos, 56 eran guatemaltecos, lo que evidenció el alto riesgo que enfrentan las personas que intentan migrar de forma irregular.
Tras el accidente, las autoridades identificaron una red de tráfico de migrantes conocida como "Los Quino", que se encargaba de reclutar personas, cobrar por los traslados y dar instrucciones sobre cómo evadir controles migratorios.
En diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a cuatro implicados en Guatemala y uno en Texas, todos bajo órdenes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos.
El MP de Guatemala, con el apoyo de autoridades mexicanas y estadounidenses, ha llevado a cabo una investigación conjunta denominada "Operativo Chiapas", la cual incluyó allanamientos, capturas y acusaciones por tráfico ilegal de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero.