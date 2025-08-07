Capturan al último implicado en red de tráfico de migrantes vinculada al caso Chiapas

-

Capturan a presunto traficante de migrantes con fines de extradición, es requerido en extradición por su presunta participación en redes de tráfico ilegal.

Dany Zavala Ramos, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico ilegal de migrantes fue capturado en un operativo a cargo del Ministerio Público (MP), con apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y Policía Nacional Civil (PNC).

Zavala era buscado como parte del caso "Chiapas", el cual incluyó allanamientos y capturas el 9 de diciembre de 2024. Con su detención, se completa la captura de los cinco extraditables vinculados a esta red criminal.

El capturado, vestido con ropa casual, sudadera, jeans y tenis, fue detenido con fines de extradición por tráfico de migrantes. (Foto: MP/Soy502)

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes está a cargo de la investigación y con esta última aprehensión se logra desarticular una estructura criminal dedicada a trasladar migrantes de distintas nacionalidades hacia Estados Unidos de manera ilegal.

Dany Zavala Ramos, requerido por EE. UU. es trasladado para su extradición. (Foto: archivo/Soy502)

Caso Chiapas

El caso Chiapas se originó tras un accidente trágico ocurrido el 9 de diciembre de 2021, en la carretera Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano del mismo nombre. Un tráiler que transportaba alrededor de 160 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, volcó, causando al menos 56 muertos y más de 100 heridos.

El accidente registrado en diciembre de 2021, en Chiapas,dejó más 50 muertos y unos 100 heridos. (Foto: Agencia Reforma)

Entre los fallecidos, 56 eran guatemaltecos, lo que evidenció el alto riesgo que enfrentan las personas que intentan migrar de forma irregular.

Tras el accidente, las autoridades identificaron una red de tráfico de migrantes conocida como "Los Quino", que se encargaba de reclutar personas, cobrar por los traslados y dar instrucciones sobre cómo evadir controles migratorios.

En este tráiler viajaban más de 150 personas presuntamente procedentes de varios países centroamericanos, República Dominicana y Ecuador. (Foto: Getty Images)

En diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a cuatro implicados en Guatemala y uno en Texas, todos bajo órdenes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

"Los Quinos" fueron capturados por el caso del accidente en Chiapas, México, lugar en donde fallecieron 56 guatemaltecos el 9 de diciembre de 2021. (Foto: PNC/Soy502)

El MP de Guatemala, con el apoyo de autoridades mexicanas y estadounidenses, ha llevado a cabo una investigación conjunta denominada "Operativo Chiapas", la cual incluyó allanamientos, capturas y acusaciones por tráfico ilegal de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero.