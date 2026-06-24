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Capturan a extranjero que elaboraba galletas con droga

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 20:05
El ahora detenido elaboraba galletas a base de marihuana. (Foto: PNC)

El ahora detenido elaboraba galletas a base de marihuana. (Foto: PNC)

El detenido, alias "El Gringo" tenía una plantación de marihuana en su vivienda.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al ciudadano estadounidense Richard "N", de 78 años, alias "El Gringo", en la zona 8 de Cobán, Alta Verapaz.

La detención se efectuó durante un allanamiento en una vivienda, en fueron localizadas ocho matas de marihuana en fase de aprovechamiento, las cuales cultivaba el sindicado en su patio.

El detenido fue identificado como Richard "N". (Foto: PNC)
El detenido fue identificado como Richard "N". (Foto: PNC)

De acuerdo con las autoridades, la plantación está valorada en Q3 mil. Además, fueron halladas 22 bolsas y cuatro frascos con esa misma droga, una balanza y trituradoras.

Durante la inspección, también se encontraron galletas artesanales a base de marihuana que, elaboraba presuntamente alias "El Gringo".

En la vivienda fueron halladas bolsas y frascos con marihuana, una balanza, trituradoras y las galletas hechas con la droga. (Foto: PNC)
En la vivienda fueron halladas bolsas y frascos con marihuana, una balanza, trituradoras y las galletas hechas con la droga. (Foto: PNC)

El capturado fue trasladado hacia un hospital con la respectiva custodia de la PNC debido a que presentó problemas de salud.

En la vivienda de "El Gringo" se encontraba una plantación de marihuana. (Foto: PNC)
En la vivienda de "El Gringo" se encontraba una plantación de marihuana. (Foto: PNC)

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