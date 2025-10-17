Giran orden de captura en contra de Claudia Palencia por fuga de reos

La exviceministra antinarcóticos, Claudia Palencia, tiene una orden de captura, solicitada por el Ministerio Público.
Claudia Palencia dejó el Ministerio de Gobernación en medio de la crisis por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.
Este viernes 17 de octubre, autoridades confirmaron que existe una orden de captura en su contra, relacionada con la evasión de los privados de libertad.
Además, de Palencia, hay órdenes de captura giradas en contra de exfuncionarios y actuales empleados del Sistema Penitenciario.
La Fiscalía de delitos administrativos lidera los allanamientos que se realizan en el Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y otros inmuebles.
Noticia en desarrollo*