Capturan a guatemalteco por tráfico de mercurio en México

-

El detenido estaría vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de México detuvieron a un hombre de origen guatemalteco cuando transportaba ilegalmente un cargamento de mercurio en la frontera con Guatemala, informaron fuentes de seguridad.

La detención ocurrió en el tramo carretero Tapachula-Suchiate, cuando el presunto traficante conducía un vehículo particular.

Al inspeccionar el automóvil, las autoridades localizaron en el área de la llanta de repuesto un tanque con 10 litros de mercurio, con un peso aproximado de 135 kilogramos.

El mercurio es transportado por organizaciones delictivas desde México hacia países de Sudamérica para utilizarlo en la minería de oro, dentro de operaciones ilícitas. (Foto: Redes sociales)

Durante la inspección el capturado no pudo comprobar el origen ni la legalidad de la sustancia, y se señaló que su traslado sin las medidas de seguridad correspondientes representa un riesgo para la salud pública.

El detenido fue identificado como Marco Tulio "N", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República de México.

El guatemalteco capturado se considera presunto integrantes del CJNG. (Foto: vía La Jornada/México)

Las autoridades señalaron que el mercurio es transportado por organizaciones delictivas desde México hacia países de Sudamérica para utilizarlo en la minería de oro, dentro de operaciones ilícitas.

*Con información de La Jornada/México