De homicida en EE. UU. a ladrón de casas en Guatemala: capturan a criminal

Tras cumplir su condena en Estados Unidos, el hombre fue deportado a Guatemala.

Vecinos de la aldea Morazán, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, sorprendieron a un hombre dentro de su vivienda cuando regresaban a su domicilio.

Los propietarios de la casa retuvieron al sospechoso y solicitaron apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), que patrullaba en el área.

El capturado cumplió una condena de dos años en Estados Unidos por agredir a dos personas con arma blanca. (Foto: PNC)

Tras el reporte, las autoridades detuvieron a Gabriel "N", de 29 años, alias "Chino", señalado de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha.

Durante la captura se le incautó una mochila con prendas de vestir, un reproductor de música y joyas, con un valor estimado en más de Q1,500.

(Foto: PNC)

Antecedentes

Además, según registros de la INTERPOL, Gabriel "N" cumplió una condena de dos años en Estados Unidos entre 2022 y 2024 por un ataque con arma blanca contra dos personas, que dejó una víctima fallecida.

Tras ser deportado a Guatemala en 2024, continuó con actividades delictivas, que terminó en su reciente captura.

La detención se realizó por parte de los Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA)