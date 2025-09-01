Versión Impresa
Capturan a hombre acusado de cinco delitos de agresión contra la mujer

  • Por Geber Osorio
01 de septiembre de 2025, 14:49
El detenido es acusado por haber cometidos delitos contra la mujer. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido fue enviado al juzgado correspondiente para continuar con las diligencias.

Las autoridades informaron sobre la captura de un hombre, quien es acusado de haber cometido varios delitos en contra de la mujer. 

Se trata de Luis "C", de 43 años, a quien se le acusa de cuatro delitos de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real y un delito de violación con agravación de la pena.

Luis C. fue capturado por cuatro delitos de agresión sexual y uno por violación. (Foto: PNC)
La diligencia fue coordinada por la Agencia Fiscal de la Mujer del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Dichas autoridades ejecutaron la diligencia de allanamiento en la aldea Casas Viejas, de ese municipio, este lunes 1 de septiembre.

La detención fue ejecutada en la aldea Casas Viejas, del municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa. (Foto: MP)
