"Iré a dar una vuelta": el último mensaje de Cecilia a su hijo de dos años

Los cuerpos sin vida de dos mujeres fueron localizados en un basurero clandestino.
TE PUEDE INTERESAR: Incautan arma en celda del Palidejo, condenado por asesinato de Facundo Cabral
La noche del viernes 29 de agosto, un automovilista que transitaba por el kilómetro 31.5 de la ruta a El Salvador, en jurisdicción de Villa Canales, alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la presencia de bolsas de plástico abandonadas en un basurero clandestino.
En su interior se encontraban dos cuerpos sin vida.
Debido a la forma en que estaban envueltos, no fue posible identificar el sexo de las víctimas ni determinar las causas de muerte.
Por lo que el Ministerio Público (MP) ordenó trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en zona 3 para continuar con las diligencias forenses.
El Inacif estableció que ambas mujeres murieron por heridas de arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como Cecilia Dayana Santos Osoy, de 23 años, y Ashlyn Jazmín García Larios, de 25.
Cecilia deja a un hijo de dos años en la orfandad, mientras que Ashlyn era madre de dos niños.
Regresaba en la tarde
La familia de Cecilia reportó su desaparición el miércoles 27 de agosto, después de que su esposo la escuchara por última vez el lunes 25.
Ese día le pidió una recarga de internet y le comentó que saldría "a dar una vuelta" con una amiga, asegurando que regresaría en la tarde, pero nunca volvió.
En el caso de Ashlyn, fue un amigo quien avisó a su familia sobre el hallazgo de los cuerpos el viernes.
El domingo, los familiares de ambas acudieron a la morgue de la zona 3, donde confirmaron la identidad de las dos mujeres.
Los restos de las dos jóvenes madres fueron sepultados en el cementerio de Villa Canales.
Los parientes de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el crimen y evitar que se convierta en otro caso sin respuesta en el país.
*Con información de Nuestro Diario