"Iré a dar una vuelta": el último mensaje de Cecilia a su hijo de dos años

Los cuerpos sin vida de dos mujeres fueron localizados en un basurero clandestino.

La noche del viernes 29 de agosto, un automovilista que transitaba por el kilómetro 31.5 de la ruta a El Salvador, en jurisdicción de Villa Canales, alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la presencia de bolsas de plástico abandonadas en un basurero clandestino.

En su interior se encontraban dos cuerpos sin vida.

Los cuerpos fueron localizados en un basurero sobre el kilómetro 31 de la ruta a El Salvador. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Debido a la forma en que estaban envueltos, no fue posible identificar el sexo de las víctimas ni determinar las causas de muerte.

Por lo que el Ministerio Público (MP) ordenó trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en zona 3 para continuar con las diligencias forenses.

El Inacif estableció que ambas mujeres murieron por heridas de arma de fuego.

Amigos y familiares velan a las dos mujeres que fueron sepultadas en el cementerio de la localidad. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Las víctimas fueron identificadas como Cecilia Dayana Santos Osoy, de 23 años, y Ashlyn Jazmín García Larios, de 25.

Cecilia Dayana santos Osoy de 23 años deja un hijo en la orfandad. (Foto: Nuestro Diario)

Cecilia deja a un hijo de dos años en la orfandad, mientras que Ashlyn era madre de dos niños.

Regresaba en la tarde

La familia de Cecilia reportó su desaparición el miércoles 27 de agosto, después de que su esposo la escuchara por última vez el lunes 25.

Los familiares solicitaron información sobre el hallazgo de dos cuerpos y los remitieron a la morgue, donde identificaron a las dos mujeres. (Imagen: Isabel Claudina)

Ese día le pidió una recarga de internet y le comentó que saldría "a dar una vuelta" con una amiga, asegurando que regresaría en la tarde, pero nunca volvió.

En el caso de Ashlyn, fue un amigo quien avisó a su familia sobre el hallazgo de los cuerpos el viernes.

El domingo, los familiares de ambas acudieron a la morgue de la zona 3, donde confirmaron la identidad de las dos mujeres.

Ashlyn fue vista por última vez el 30 de junio y la alerta por desaparición activada el 31 de agosto. (Imagen: Isabel Claudina)

Los restos de las dos jóvenes madres fueron sepultados en el cementerio de Villa Canales.

Los parientes de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el crimen y evitar que se convierta en otro caso sin respuesta en el país.

*Con información de Nuestro Diario

