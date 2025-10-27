Versión Impresa
Capturan a hombre por amenazar con arma de fuego en zona 10

  • Por Susana Manai
27 de octubre de 2025, 07:51
Según las autoridades el hombre capturado se encontraba bajo efectos de licor. (Foto ilustrativa: istock)

Los registros policiales revelan un antecedente por escándalo en vía pública en 2019. 

Luis "N", de 29 años, fue detenido en la 20ª calle y 14ª avenida de la zona 10, luego de que varios transeúntes alertaran a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre un individuo que los amenazaba con un arma de fuego. 

El detenido cuenta con un antecedente por escándalo en la vía pública en 2019. (Foto: PNC)
Durante la intervención, los agentes establecieron que el hombre se encontraba bajo efectos de licor y portaba un revólver marca Taurus, el cual no contaba con registro legal. 

Transeúntes alertaron sobre un hombre que amenazaba con arma de fuego en la vía pública. (Foto: PNC)
Según el informe policial, el detenido posee un antecedente por escándalo en la vía pública registrado en 2019. 

