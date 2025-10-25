Sube a 23 la cantidad de guardias capturados por caso de fuga en Fraijanes II

-

Esto tras una requisa realizada en el centro carcelario.

EN CONTEXTO: Giran orden de captura en contra de Francisco Jiménez y allanan sus viviendas

Desde la evasión de los reos del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II, se han abierto líneas de investigación para un posible caso de corrupción que haya provocado la fuga de 20 miembros de la mara 18.

Durante esta mañana se han realizado varios operativos en distintas áreas, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) han confirmado la captura de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), acusados por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.

Los capturados tenían orden de aprehensión vigente por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, en virtud de la investigación que desarrolla el Ministerio Público por la fuga de reos del referido centro carcelario.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente. El caso se encuentra bajo reserva.

#Urgente

PNC en acompañamiento al MP, realiza diligencias en cárcel de Fraijanes II y en inmuebles de zonas 10 y 15. Preliminarmente se reporta la detención de ocho guardias del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.



Se ampliará. pic.twitter.com/QqTyedHYp7 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 25, 2025

De esta fuga confirmada el pasado 12 de octubre, llevan 4 reos recapturados.