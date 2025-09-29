Capturan a hombre que atacó a su exesposa y niño tres años en Zacapa

El hombre fue sorprendido cuando agredía a las víctimas que no se podían defender.
TE PUEDE INTERESAR: Momento en que conductor de picop sufre ataque armado (video)
Jorge Mario Morales Casado, de 50 años, fue detenido en el caserío La Línea, Gualán, Zacapa, luego de agredir con un machete a una mujer, de 40 años, y a un menor de tres.
Según el reporte policial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturaron en el lugar cuando lo sorprendieron mientras agredía a su exesposa y a su sobrino.
Las víctimas recibieron atención inmediata por parte de la PNC y Bomberos Voluntarios, quienes las trasladaron a un centro hospitalario.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda ante la justicia.