Capturan a hombre que atacó a su exesposa y niño tres años en Zacapa

  • Por Susana Manai
29 de septiembre de 2025, 07:30
Las víctimas fueron auxiliadas por agentes PNC y Bomberos Voluntarios. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre fue sorprendido cuando agredía a las víctimas que no se podían defender. 

Jorge Mario Morales Casado, de 50 años, fue detenido en el caserío La Línea, Gualán, Zacapa, luego de agredir con un machete a una mujer, de 40 años, y a un menor de tres. 

(Foto: PNC)
Según el reporte policial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturaron en el lugar cuando lo sorprendieron mientras agredía a su exesposa y a su sobrino

(Foto: PNC)
Las víctimas recibieron atención inmediata por parte de la PNC y Bomberos Voluntarios, quienes las trasladaron a un centro hospitalario. 

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda ante la justicia.

(Foto: PNC)
