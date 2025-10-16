Capturan a hombre que compró un vehículo con una boleta de depósito falsa

-

Esta persona ya había sido detenida en una ocasión por una estafa similar.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Kevin Enrique Montes Smith, de 30 años, alias "Thunder", por haber comprado un vehículo por medio de una estafa.

La captura se efectuó en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango, por investigadores de la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC).

Según indicaron las autoridades, se dio seguimiento a una denuncia por la estafa en la venta de un picop con placas P-915FRP, el cual fue hurtado el pasado 13 de octubre del año en curso, en un sector de la zona 1 de Chimaltenango.

Este automotor está valorado aproximadamente en Q180 mil y el propietario al verificar en su cuenta bancaria no tenía fondos, pero le habían enviado una supuesta boleta de depósito.

Según el detenido, en redes sociales tenían a la venta el vehículo con un valor de Q130 mil. La víctima reconoció plenamente al capturado.

El picop había estado en venta por medio de la red social Facebook. (Foto: PNC)

Recapturado

Este hombre también fue aprehendido el 3 de julio del presente año, en la zona 1 de Chimaltenango, igualmente por la compra mediante estafa de otro vehículo, en la zona 12 de Villa Nueva, dijo la PNC.

Alias "Thunder" delinque en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez, donde busca vehículos en venta por redes sociales, luego cita a sus víctimas para realizar el supuesto negocio y les indica que el pago ya fue transferido en la cuenta bancaria.

Posteriormente, los dueños le entregan el automotor y al momento de verificar nuevamente su cuenta, esta no tiene fondos.