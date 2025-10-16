Versión Impresa
El narcolaboratorio ubicado en Zacapa

  • Por Dulce Rivera
16 de octubre de 2025, 15:27
Autoridades localizaron un narcolaboratorio en Zacapa, además, capturaron a dos personas que estaban en el inmueble. (Foto: MP)

Tras un allanamiento en Zacapa, el MP localizó un narcolaboratorio, drogas y dinero en efectivo. Tres personas fueron capturadas, entre ellas, un agente de la PNC.

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales realizó tres allanamientos en Zacapa como parte del operativo denominado "El Maguey" fue en seguimiento a investigaciones que mantiene en curso la Fiscalía. 

En una de las viviendas allanadas, la Fiscalía, junto a la Policía Nacional Civil, localizaron un narcolaboratorio, pues en el lugar había recipientes con líquidos y sustancias químicas, y droga. 

"Se localizó 6 recipientes conteniendo líquidos o sustancias químicos posiblemente utilizados para la elaboración de drogas o estupefacientes, así mismo se localizaron marihuana y cocaína", informó el MP. 

Además, incautaron 7 vehículos, 5 armas de fuego, 3 celulares y Q 2,120.

Durante el operativo capturaron a dos personas en flagrancia; Mario Abelardo Z. y Yadira Vanessa E., por la posible comisión de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. 

Mientras, Wilder Arnoldo R., agente de a División de Información Policial de la PNC, fue capturado por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos, pues se presume que colaboraba con la organización criminal. 

Lo encontrado en el lugar 

(Foto: MP)
(Foto: MP)

(Foto: MP)
(Foto: MP)

(Foto: MP)
(Foto: MP)

(Foto: MP)
(Foto: MP)

(Foto: MP)
(Foto: MP)

