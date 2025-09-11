Buscado por EEUU: Capturan a presunto narcotraficante conocido como "Keka"

El detenido fue identificado como miembro de una organización que ingresaba droga a Estados Unidos.
Las autoridades efectuaron la aprehensión con fines de extradición de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias "Keka".
La captura se dio este jueves 11 de septiembre, en la aldea Chacté, del municipio de San Luis, en el departamento de Petén.
El requerido deber´ comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, así como fabricar y distribuir dicha cantidad de esta sustancia.
De acuerdo con la investigación, autoridades identificaron una organización de narcotráfico que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, según indicaron las autoridades.
Investigación
Carbajal Guerra fue identificado como miembro de dicha organización desde aproximadamente 2016 hasta abril de 2024, periodo en el cual habría tenido responsabilidad en el traslado, dirección y administración de actividades de tráfico de cocaína en Guatemala, Honduras y otras partes de la región, informó el MP.