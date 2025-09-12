Capturan a hombre acusado de participar en el secuestro de una familia

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una persona fue detenida en la aldea Los Corrales, del municipio de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango.

Se trata de José "N", de 46 años, quien presuntamente participó junto a otras personas en el año 2019, en la retención de una familia que se negaba a ceder parte de un bien inmueble para la construcción de una obra comunitaria.

La captura la efectuaron investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

Esta diligencia se dio en cumplimiento a una orden emitida el año pasado por un juzgado de Chimaltenango por el delito de plagio o secuestro, según indicaron las autoridades.

El capturado por agentes policiales fue identificado como José "N". (Foto: PNC)