Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a hombre acusado de participar en el secuestro de una familia

  • Por Geber Osorio
12 de septiembre de 2025, 16:01
La detención se dio en la aldea Los Corrales, San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto ilustrativa: istock)

La detención se dio en la aldea Los Corrales, San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto ilustrativa: istock)

La aprehensión se registró la tarde de este viernes 12 de septiembre.

OTRAS NOTICIAS: Condenan a 40 años de prisión a un hombre que asesinó a su cuñada

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una persona fue detenida en la aldea Los Corrales, del municipio de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango.

Se trata de José "N", de 46 años, quien presuntamente participó junto a otras personas en el año 2019, en la retención de una familia que se negaba a ceder parte de un bien inmueble para la construcción de una obra comunitaria.

La captura la efectuaron investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

Esta diligencia se dio en cumplimiento a una orden emitida el año pasado por un juzgado de Chimaltenango por el delito de plagio o secuestro, según indicaron las autoridades.

El capturado por agentes policiales fue identificado como José "N". (Foto: PNC)
El capturado por agentes policiales fue identificado como José "N". (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar