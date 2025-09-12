Condenan a 40 años de prisión a un hombre que asesinó a su cuñada

-

El sindicado asesinó a su cuñada, quien era una menor de 13 años, en enero del año pasado.

El Ministerio Público (MP) informó que se dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión inconmutables contra Esteban G., por el delito de femicidio.

Según las autoridades, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Petén, lo condenara,

El crimen ocurrió el 13 de enero de 2024, en el caserío Nuevo Progreso, municipio de Dolores, del departamento de Petén, donde el sindicado se encontraba en el lugar al que también había llegado la víctima, hermana de su conviviente, quien acudía con frecuencia a dicho sitio para buscar señal de internet en su teléfono celular.

De acuerdo con las investigaciones la víctima estaba sola, el agresor ejerció violencia física en contra de ella lo que le provocó la muerte. Tras cometer el hecho, se había dado a la fuga, según indicaron las autoridades.

Tratamiento psicológico

Como penas accesorias, el Tribunal ordenó que el procesado reciba apoyo psicológico, sea incorporado al programa de violencia psicológica y al programa de hombres y masculinidades.

Asimismo, como garantía de no repetición, se dispuso que el condenado continúe con tratamiento psicológico, a fin de evitar que, al reinsertarse en la sociedad, reincida en la misma conducta.

En cuanto a las garantías de restitución, se ordenó oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que la familia, en calidad de víctimas colaterales, sea incorporada a los programas de bolsa solidaria o bono social.