Capturan a hombre que tenía más de Q20 mil en billetes falsos

Las autoridades también remitieron a un menor de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de un adulto y un menor de edad, ya que ambos hacían compras y pagaban con billetes falsos.

Luego de una denuncia ciudadana, agentes policiales ejecutaron la captura de Ángel Julio Oxon Juárez, de 24 años, alias "Pinolito" y remitieron a un adolescente de 15 años, en la calzada Xelajú, en el municipio de Champerico, del departamento de Retalhuleu.

Ambos son acusados de realizar compras en el mercado de la localidad y pagar con billetes falsos, los comerciantes al percatarse denunciaron inmediatamente el caso a la PNC, indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Ángel Julio Oxon Juárez, alias “Pinolito”. (Foto: PNC)

Billetes falsos de Q200

Los individuos al verse descubiertos trataron de darse a la fuga a bordo del automóvil con placas de circulación P-880GGY, pero fueron copados.

En un compartimiento del vehículo se incautaron billetes falsos que en moneda real equivaldrían a Q20 mil 800. Sin embargo, serían billetes falsos de Q200.

Un total de Q20 mil 800 se les incautó en billetes falsos. (Foto: PNC)

Estas personas viajaban a diferentes departamentos, realizaban compras y pagaban con los billetes falsificados, explicó la PNC.

Además, la investigación continúa, ya que fueron localizadas boletas de banco por realizar depósitos, presuntamente con este mismo tipo de billetes, informaron las autoridades.