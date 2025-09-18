Condenan a hombre que agredió a su pareja en Mazatenango

-

El hombre estaba enfurecido y agredió a su pareja dentro del auto.

El pasado 16 de agosto, un video mostró el momento en que un hombre agredió en repetidas ocasiones a un mujer en Mazatenango, Suchitepéquez.

La víctima se encontraba dentro de un vehículo de color negro cuando fue agredida por su presunta pareja.

Las imágenes causaron indignación, pero en ese momento, la víctima solo dio un nombre y un apellido, pero evitó dar más datos al respecto. Mientras tanto, el agresor no fue identificado ni detenido.

Recibe condena

Sin embargo, el agresor fue identificado como Ernesto Javier Cabrera Ayerdi, de 37 años, quien fue condenado a dos años y seis meses de prisión por agredir física y verbalmente a su pareja.

Cabrera Ayerdi aceptó los cargos y fue sentenciado a prisión conmutable; es decir, no irá a la cárcel porque la pena es menor de cinco años y puede conmutarse económicamente.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Suchitepéquez dictó la condena el miércoles 17 de septiembre, e impuso también penas accesorias al agresor.

Entre las sanciones adicionales están el pago de una reparación económica por daño material y psicológico, la publicación de una disculpa en redes sociales por daño moral, así como la asistencia a terapias psicológicas y a un grupo de alcohólicos anónimos.

Además, Cabrera tiene prohibido acercarse a la víctima.

