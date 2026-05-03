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El hombre que cometió un crimen en una plaza comercial de San Cristóbal

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de mayo de 2026, 11:20
El hombre es señalado de una ataque armado. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre es señalado de una ataque armado. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre asesinó a joven que trabaja en una de las tiendas de conveniencia del lugar.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja a una persona fallecida en San Cristóbal, Mixco

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis "N", de 60 años, en Villa Nueva, por estar señalado de asesinar a un hombre el pasado 6 de abril.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora capturado habría ingresado a una plaza comercial, ubicada en Balcones de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, a cometer el delito.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La víctima, identificada como Elder Antonio Morataya Alvarez, de 23 años, falleció luego de recibir múltiples disparos.

El caso sigue en investigación para conocer las razones del ataque que cobró la vida del joven.

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