Capturan a hombre tras robo de armas en Centro Comercial de Quetzaltenango

En un segundo operativo en el mismo departamento un arma de alto calibre fue localizada dentro de un vehículo abandonado.
Eleazar Noé Mejía López, de 35 años, fue detenido en Nueva, Pajapita, San Marcos, cuando trasladaba en un costal dos carabinas calibre 223, dos cargadores y municiones.
Según el reporte policial, las armas forman parte del hurto de tres armas de fuego ocurrido el pasado 3 de octubre en un centro comercial de Coatepeque, Quetzaltenango, donde fueron sustraídas del interior de un vehículo.
Durante el operativo se localizaron dos de las armas robadas. Además, Mejía López fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal.
En un operativo paralelo, un vehículo abandonado fue inspeccionado en Ayutla, San Marcos, donde se localizó una carabina con un cargador y 20 municiones calibre 9 mm.
Ambos operativos fueron desarrollados por unidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), que realizaron las diligencias correspondientes y el embalaje del material incautado.