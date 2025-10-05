Cinco presuntos pandilleros detenidos tras denuncia de asalto en Quetzaltenango

-

Vecinos del sector se organizaron para evitar la fuga de los capturados.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan hallazgo de cuerpo de mujer localizado en el lago Amatitlán

Una persona denunció haber sido asaltada a mano armada en la zona 4 de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Luego de recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un rastreo en el área para ubicar a los responsables.

Durante la búsqueda, los agentes localizaron a cinco hombres que intentaron huir al notar la presencia policial. Luego de su detención, se les decomisó un revólver sin licencia con ocho municiones y varios teléfonos celulares que presuntamente habían sido despojados a las víctimas.

(Foto: PNC)

Las autoridades informaron que los capturados son presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18. Además, según el reporte policial un grupo de vecinos se organizó para evitar la fuga de los capturados, los cuales fueron retirados del lugar.

(Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como:

Luis "N", de 23 años, alias "Tatuador", quien tiene antecedentes por violencia contra la mujer y asociación ilícita; Yeison "N", de 22 años; Marvin "N", de 27 años; y los hermanos Pablo "N", de 18 años, y Esdras "N", de 22 años.