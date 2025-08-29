Capturan a líder indígena de Sololá señalado de terrorismo

-

El abogado del capturado confirma que será trasladado a la Ciudad de Guatemala en los próximos días.

La Policía Nacional Civil (PCN) informó sobre la detención de Esteban Toc Tzay, ocurrida en ruta Interamericana, mientras que su abogado señaló que se le acusa de los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

Toc Tzay, fungió como autoridad de la Municipalidad Indígena de Sololá y el caso por el cual fue capturado estaría relacionado con las detenciones de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes permanecen detenidos en la cárcel de Mariscal Zavala.

Organizaciones comunitarias informaron que Toc Tzay fue capturado al mediodía cuando se conducía por la ruta Interamericana en el tramo entre Sololá y Quetzaltenango, fue llevado a una subestación de Totonicapán y posteriormente al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango.

El lider comunitario es respaldado por organizaciones sociales, campesinas e indígenas. (Foto: Redes sociales)

El líder comunitario brindó declaraciones al medio de comunicación Prensa de Occidente e informó que su captura tuvo lugar cuando salía de un tratamiento de hemodiálisis cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad.

Explicó que tiene problemas de insuficiencia renal crónica desde 2022 y recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana, asimismo padece afecciones relacionadas con la presión arterial y la diabetes.

Toc Tzay afirmó que las autoridades del "Ministerio Público serán los responsables de su vida e integridad física" y agregó que tiene todas sus constancias médicas en orden por lo que puede demostrar que no está mintiendo.

Sobre su captura indicó: "No me preocupa, sé que esta situación no es personal sino social. No es por robo ni violación a alguna situación sino social y comunitaria".

Juan Castro, abogado defensor se Toc Tzay confirmó los delitos por los que se le acusan, reveló que ya se llevó a cabo la audiencia donde se le hizo saber los motivos de su detención y que se determinó trasladarlo al preventivo de Quetzaltenango para que pueda ser atendido médicamente en los próximos días.

También precisó que se ordenó que en los próximos días sea traslado a la ciudad de Guatemala, ya que una judicatura capitalina es la que lleva su caso y se espera que la próxima semana se desarrolle su audiencia de primera declaración.

La detención la llevó a cabo la Policía Nacional Civil en la ruta interamericana. (Foto: Archivo / Soy502)

Rechazan detención

Varias organizaciones sociales, comunitarias e indígenas se han manifestado en contra de la detención de Toc Tzay.

La Municipalidad Indígenas de Sololá mediante un comunicado rechazó la detención del líder comunitario la cual calificó como un "atropello" y una "persecución, criminalización y violación a los derechos humanos por parte de la estructura corrupta enquistada en el sistema de justicia guatemalteca".

También hace un llamado a las autoridades indígenas para estar atentos y "unirse ante la corrupción y malos guatemaltecos que utilizan la institucionalidad del país para sus beneficios personales y de intereses de grupos racistas y discriminadores".

La agrupación Alianza por las Reformas también manifestó su rechazo por lo que consideró un "nuevo acto que criminaliza el ejercicio de la libertad de asociación y manifestación de los pueblos indígenas".

Asimismo, exigió a "las autoridades del Sistema de Justicia el respeto absoluto por el derecho de defensa y el debido proceso de los dirigentes criminalizados" y exhortaron al Organismo Ejecutivo y a la comunidad internacional "a sumar esfuerzos para fortalecer el Sistema de Justicia y evitar que esta clase de atropellos sigan ocurriendo".

Mientras que un comunicado firmado por 16 organizaciones comunitarias e indígenas rechazaron la detención del líder comunitario y la calificaron como "acciones de racismo, discriminación y criminalización".

Pidieron al Ejecutivo una actuación en contra de la persecución que hay en contra de indígenas y defensores de los Derechos Humanos, al poder Judicial que nombre jueces objetivos e imparciales y a la comunidad internacional que se pronuncie y condene lo que consideran "acciones de represión".