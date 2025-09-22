Capturan a presunta involucrada en el crimen de un hombre

-

La víctima era un comerciante de la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina.

Mirna Sucely Jiménez Herrera, de 33 años, quien es presunta integrante de la clica criminal "Litle Psycho" de la mara 18 fue capturada dentro de su vivienda ubicada en la 1a. calle de la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.

A las seis de la mañana de este lunes, la casa fue rodeada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores de la Unidad de delitos contra la vida que junto al Ministerio Público (MP) realizaron un allanamiento.

Luego de tocar varias veces y con sus armas en las manos listas para defenderse si era necesario, ingresaron las autoridades forzando la puerta, ya que nadie abrió.

La capturada fue identificada como Mirna Sucely Jiménez Herrera. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Comerciante asesinado

El allanamiento fue en seguimiento al ataque armado el 9 de octubre del año pasado en la 9a avenida y 8a calle de la colonia La Florida, zona 19 capitalina, donde fue asesinado el comerciante Oscar Ismael Herrera Mejía, de 44 años, víctima de extorsión.

El 9 de octubre de 2024 se registró el ataque armado, dejando sin vida a Oscar Ismael Herrera Mejía. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Según testigos y grabaciones obtenidas por los investigadores el ataque fue cometido por una mujer y un hombre, quienes escaparon en una panel blanca, luego del ataque.

Los indicios los llevaron a la residencia donde fue aprehendida la presunta asesina y en el centro de detención para hombres en la zona 18, fue notificado de asesinato William José Mendizabál Suchite, de 33 años, sicario de la misma clica.

El MP embaló varios indicios que ayudarán en la investigación, mientras la ahora detenida fue trasladada al juzgado de la localidad para que resuelva su situación legal.