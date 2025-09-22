Reportan tránsito lento al Pacífico por inundaciones en Palín

Una inundación se produjo debido a las lluvias registradas en los últimos días y complica tránsito en la ruta al pacífico.
ARTÍCULO RELACIONADO: Lluvias provocan inundaciones y bloqueo vehicular en la ruta al Pacífico
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un deslave ocurrido en el kilómetro 36 de la CA-9, jurisdicción de Palín, que afecta el flujo vehicular hacia el sur.
Según las autoridades, la situación presenta tendencia a complicarse con el paso de las horas.
Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, indicó que la movilidad se encuentra lenta desde el kilómetro 20 de la ruta hacia Amatitlán, extendiéndose hasta Villa Nueva.
Las largas filas de vehículos dificultan el tránsito hacia el sur del país, especialmente para quienes se desplazan desde la ciudad de Guatemala.
Quevedo advirtió que, de no intervenir las autoridades de tránsito locales de Palín o Amatitlán las complicaciones podrían extenderse al sector de El Túnel, el kilómetro 15 en Villa Nueva y la bajada de Villa Lobos hasta la Calzada Raúl Aguilar Bátres.
Como alternativa, se recomienda a los conductores considerar la ruta de Naciones Unidas, aunque esta vía también presenta alta carga vehicular con dirección a Amatitlán.
La PMT Villa Nueva recomienda a los automovilistas a tomar precauciones y planificar su viaje considerando las afectaciones en la CA-9 con dirección al Pacífico.