Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Pidió millonario rescate! Capturan a mujer que habría secuestrado a su sobrina

  • Por Karla Gutiérrez
27 de septiembre de 2025, 18:52
Reyna Rodríguez es la tercera capturada por el secuestro de una niña, quien fue rescatada el pasado 18 de septiembre. (Foto: PNC)

Reyna Rodríguez es la tercera capturada por el secuestro de una niña, quien fue rescatada el pasado 18 de septiembre. (Foto: PNC)

Una mujer se habría valido de la cercanía con su sobrina para secuestrarla y pedir una elevada suma de dinero para su liberación.

OTRAS NOTICIAS: El trágico accidente familiar que acabó con la vida de una joven madre

El pasado 17 de septiembre, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescató a una niña de 9 años que estuvo varios días retenida y por quien sus captores pedían Q2 millones, a cambio de dejarla en libertad.

Ahora, diez días después de aquel operativo, trascendió la captura de una tía de la menor. El Ministerio Público (MP) la señala de haber participado en su secuestro.

La mujer fue identificada como Reyna Carolina Rodríguez, de 31 años. Según el reporte oficial, fue localizada en la aldea El Llano, en Zaragoza, Chimaltenango, "como parte de un operativo estratégico", en seguimiento al citado caso.

"De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez, tía de la víctima, habría aprovechado la confianza de la menor para trasladarla en un vehículo, donde posteriormente fue privada de su libertad", informó la PNC.

La mujer se habría valido de la cercanía con su sobrina para secuestrarla, según pesquisas preliminares. (Foto: PNC)
La mujer se habría valido de la cercanía con su sobrina para secuestrarla, según pesquisas preliminares. (Foto: PNC)

"Los Judas", responsables del secuestro

Hasta ahora, las pesquisas apuntan a la banda criminal conocida como "Los Judas" como responsable del secuestro de la niña.

"Dos de sus integrantes guardan prisión desde el rescate de la víctima", se lee en parte policial, donde también se indica que "continúan las diligencias para establecer su posible vínculo con otros hechos delictivos en la región".

El pasado 17 de septiembre, cuando se rescató a la menor secuestrada, se capturó a una pareja, a la cual se señala de participar en el delito. (Foto: PNC)
El pasado 17 de septiembre, cuando se rescató a la menor secuestrada, se capturó a una pareja, a la cual se señala de participar en el delito. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar