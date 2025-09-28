¡Pidió millonario rescate! Capturan a mujer que habría secuestrado a su sobrina

-

Una mujer se habría valido de la cercanía con su sobrina para secuestrarla y pedir una elevada suma de dinero para su liberación.

El pasado 17 de septiembre, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescató a una niña de 9 años que estuvo varios días retenida y por quien sus captores pedían Q2 millones, a cambio de dejarla en libertad.

Ahora, diez días después de aquel operativo, trascendió la captura de una tía de la menor. El Ministerio Público (MP) la señala de haber participado en su secuestro.

La mujer fue identificada como Reyna Carolina Rodríguez, de 31 años. Según el reporte oficial, fue localizada en la aldea El Llano, en Zaragoza, Chimaltenango, "como parte de un operativo estratégico", en seguimiento al citado caso.

"De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez, tía de la víctima, habría aprovechado la confianza de la menor para trasladarla en un vehículo, donde posteriormente fue privada de su libertad", informó la PNC.

"Los Judas", responsables del secuestro

Hasta ahora, las pesquisas apuntan a la banda criminal conocida como "Los Judas" como responsable del secuestro de la niña.

"Dos de sus integrantes guardan prisión desde el rescate de la víctima", se lee en parte policial, donde también se indica que "continúan las diligencias para establecer su posible vínculo con otros hechos delictivos en la región".